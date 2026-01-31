ВКонтакте

В Калининграде мать сбежала через окно, оставив 7-летнего сына полицейским, мальчика забрали сотрудники ПДН. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 31 января.

В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что её 25-летняя дочь не занимается воспитанием и содержанием сына. По словам женщины, ей позвонил внук и пожаловался, что мама ведёт себя странно. Приехав за мальчиком, бабушка обнаружила дочь в состоянии опьянения.

В квартиру на первом этаже, где находился ребёнок, оперативно прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Во время визита сотрудников полиции мать мальчика вылезла через окно и скрылась. Осмотрев жильё, полицейские пришли к выводу, что условия не подходят для проживания ребёнка, а сам он находится в опасной ситуации. Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Женщину разыскали. В отношении неё составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего»). Материалы передали в органы опеки, которые примут дальнейшее решение.