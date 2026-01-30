Предлагал помощь, а потом обчищал счета: калининградец попал в СИЗО из-за схем с контрактами Минобороны

ВКонтакте

Житель Калининграда предлагал желающим пойти служить по контракту помощь с оформлением документов, а после оплаты переставал выходить на связь. Об этом в пресс-службе областного суда сообщили в пятницу, 30 января.

В материалах дела говорится, что мужчина работал не один, а в составе группы. Приятели искали социально незащищённых людей, планировавших заключить контракт с Минобороны, и обещали им содействие в оформлении. Получив доступ к банковским счетам клиентов, фигуранты похищали их деньги. Ущерб, по данным следствия, превысил 1 млн рублей.

Калининградца задержали 28 января, ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие ходатайствовало об аресте, указывая, что обвиняемый уже был судим и способен повлиять на ход расследования. Ленинградский районный суд заключил мужчину под стражу до 24 февраля. Решение пока не вступило в законную силу.