В Калининграде двое судебных приставов провернули аферу с автомобилем должника

В Калининграде двух судебных приставов заподозрили в мошенничестве при изъятии автомобиля, который не имел отношения к их исполнительным производствам. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального СК в пятницу, 30 января.

По данным следствия, с июля по ноябрь 2025 года одна из фигуранток — пристав отдела Ленинградского района — узнала от должника, что ранее принадлежавший ему автомобиль формально всё ещё числится за старым владельцем. Данные о смене собственника не попали в базу ГИБДД.

Используя эту ситуацию, женщина связалась с фактическим владельцем машины и убедила его приехать на встречу. Там вместе с коллегой из отдела Гурьевского района они изъяли автомобиль, представив происходящее как законные исполнительные действия. После этого, по версии следствия, калининградский судебный пристав составила фиктивный договор купли-продажи «на подконтрольное ей лицо» и собиралась использовать машину в личных целях.

Ущерб владельцу автомобиля оценили более чем в 1,5 млн рублей. Материалы по делу собрали сотрудники ФСБ, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приставов задержали и допросили, им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере») и отправили под стражу. Органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего и проверяют, могли ли фигуранты быть причастны к другим подобным эпизодам.