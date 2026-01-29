В Гусеве мужчина неоднократно насиловал падчерицу, которой не исполнилось 14 лет — суд

ВКонтакте

В Гусеве школьница, которой не исполнилось 14 лет, систематически терпела домогательства от отчима. Сообщается также о нескольких эпизодах насилия. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Калининградского областного суда в четверг, 29 января.

Всё происходило в квартире, где 30-летний мужчина проживал вместе с девочкой, с сентября 2023-го по май 2025 года. Действия отчима суд отнёс к изнасилованию (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, три эпизода), развратным действиям без применения насилия (по ч. 2 ст. 135 УК РФ, два эпизода) и иным насильственным действиям сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, четыре эпизода) — в общей сложности по девяти случаям.

Гусевский городской суд назначил жителю области 19 лет заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. В пользу потерпевшей взыскали 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.