Воткнул нож в спину из-за громкого разговора по телефону: калининградца осудили на 8 лет за убийство парня на улице

Ленинградский районный суд вынес приговор местному жителю, который убил незнакомого парня на улице, воткнув ему в спину нож по самую рукоятку. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградском областном суде.



Трагедия произошла рано утром 1 января 2025 года около продуктового магазина на улице Фрунзе. 25-летний потерпевший сидел в машине с друзьями, с которыми отмечал Новый год. Потом парень вышел из автомобиля, чтобы поговорить по телефону. В этот момент рядом оказался обвиняемый, произошёл конфликт. Молодой человек с мобильником ударил оппонента кулаком в лицо, тот в ответ достал пристёгнутый к ремню нож и воткнул парню в спину.

Раненый молодой человек добежал до машины, где его ждали знакомые. Друзья довезли парня до ближайшего медучреждения — инфекционной больницы. Несмотря на оказанную помощь, потерпевший вскоре скончался в приёмном покое.

22-летний обвиняемый рассказал, что новогоднюю ночь провёл в кафе на Фрунзе, где работала его мать. Под утро парень помог ей убрать зал и вышел, чтобы купить маме цветы. На обратном пути он увидел мужчину, который очень громко разговаривал по телефону. Сделал замечание, тот ударил в ответ. Защищаясь, молодой человек пырнул обидчика ножом и вернулся в кафе.

Ленинградский районный суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В пользу родственников погибшего парня — родителей, брата и сестры — с обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда в сумме 3 170 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.