Избитый под Калининградом многодетный отец почти год ждёт решения следствия и пытается восстановить искалеченную ногу

Семья из Гурьевского района почти год ждёт завершения следствия по делу о жестоком избиении отца троих детей. Супруги считают, что сроки расследования превысили все разумные пределы. Об этом «Клопс» рассказала жена потерпевшего Алёна (имя изменено).

Жителя небольшого посёлка покалечили односельчанин и его приятель прямо у входа в местный магазин. У мужчины тяжёлая травма ноги.

По словам жены пострадавшего, обвиняемый не признаёт вину и даже не принёс извинений. Он проходит по делу как свидетель, его не допрашивали как подозреваемого и не избирали меру пресечения. При этом преступление было совершено на глазах многочисленных свидетелей и попало на видеокамеры.

«Была очная ставка. Мой муж показал на него как на человека, который его избивал. Следователь назначила обоим полиграф. Проверку провели, но результатов мы не знаем, с ними нас ещё не ознакомили. Мы не знаем, допросили ли свидетелей, не знаем, что они говорят. Большинство из них — знакомые нападавшего. Не исключаю, что они будут давать показания в его пользу, особенно спустя столько времени. Возможно, кого-то запугали — у нападавшего развязаны руки», — говорит Алёна.

«Муж до сих пор на больничном»

По словам Алёны, муж до сих пор на больничном и не может полноценно работать. Лечение не дало результатов, на которые надеялась семья.

«Раз в месяц супруг проходит обследование, но кость не срастается — между отломками слишком большое расстояние. Врачи говорят, что нужна повторная операция: всё разрезать и заново соединять кости.

Нога укоротилась на два сантиметра, муж хромает и передвигается с костылём.

Работать по специальности он не может — профессия требует движения, спусков, подъёмов, работы в неудобных положениях. Он просто физически не может даже присесть на корточки».

Поликлиника пока не даёт направление на медкомиссию для установления инвалидности. Больничный продлевают, но дальше ситуация не сдвигается.

«Результаты СМЭ уже были: медицинская экспертиза установила тяжкий вред здоровью. Позже, после изменений в законодательстве, потребовалась повторная проверка. Её заключение повторило первое: тяжкий вред здоровью», — добавляет собеседница «Клопс».