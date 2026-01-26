В Германии 44-летний медбрат убивал людей уколами ради лёгких смен по ночам: следствие допускает до сотни жертв

ВКонтакте

В Германии 44-летнего медбрата признали виновным в убийстве тяжёлых пациентов в больнице города Вюрзелен (земля Северный Рейн — Вестфалия), а следствие сейчас проверяет, мог ли счёт идти не на десятки, а почти на сотню смертей. Об этом, ссылаясь на информацию BBC, пишет «Доктор Питер».

По данным расследования, с декабря 2023 года по май 2024-го мужчина без медицинских оснований вводил пациентам чрезмерные дозы седативных и обезболивающих препаратов. Погибли 10 человек, ещё 27 пациентов выжили.

В ноябре прошлого года суд в Аахене признал немца виновным и отправил его в тюрьму на пожизненный срок. Сам медбрат вину отрицал и утверждал, что якобы хотел помочь людям заснуть и не считал, что препараты смертельно опасны, учитывая тяжёлые сопутствующие заболевания пациентов. Прокуратура же настаивала, что медик делал уколы, чтобы ночные смены в отделении паллиативной помощи проходили спокойнее и работать было проще.

Среди погибших в основном были пожилые люди, находившиеся под его наблюдением. При этом сам осуждённый, как отмечается, говорил, что никогда не хотел работать в больнице.

После приговора расследование получило новый поворот. Следователи заподозрили, что медбрат может быть причастен к другим смертям. В Германии начали массовую эксгумацию пациентов, с которыми он работал: под проверку попали даже тела людей, умерших до 2015 года. Во многих случаях результаты вскрытий ещё не готовы — они и должны показать, есть ли основания для новых обвинений.

Параллельно изучают смертельные случаи в других медучреждениях, где мужчина работал до того, как устроился в паллиативное отделение. Сообщается, что дальнейшие разбирательства по делу вряд ли начнутся раньше 2027 года.