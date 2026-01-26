Житель Зеленоградска придумал бизнес-план про такси и туризм, чтобы получить соцвыплаты и купить на них Lexus

ВКонтакте

В Зеленоградске 32-летний местный житель разработал туристическую программу, чтобы получить социальные выплаты от государства и потратить их на свои нужды. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Калининградского областного суда в понедельник, 26 января.

По версии следствия, в июне 2024-го мужчина узнал о региональной программе «Социальная поддержка граждан» и подготовил бизнес-план по пассажирским перевозкам и экскурсиям. В заявке он указал, что собирается купить автомобиль Kia Carnival для работы в такси и туризме, хотя, как отмечается в материале, на самом деле делать этого не планировал.

С готовым пакетом документов житель области обратился в светлогорский отдел Центра социальной поддержки населения. В июле с ним заключили социальный контракт, после чего на банковский счёт мужчины перевели 350 тысяч рублей — как госпомощь для запуска предпринимательской деятельности.

Позже, чтобы создать видимость выполнения условий контракта, «бизнесмен» представил в центр документы финансовой отчётности — договор купли-продажи автомобиля и расписку. Согласно этим бумагам, в феврале 2025-го житель Зеленоградска якобы купил Hyundai Sonata 2021 года выпуска для экскурсионных поездок.

На самом деле, по данным следствия, полученные деньги ушли на приобретение Lexus NX 200 T. Автомобиль мужчина зарегистрировал на свою сожительницу. Действия жителя области квалифицировали по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»). Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.