В Калининградской области трое подростков поджигали вышки связи, теперь их будут судить

В Калининградской области троих подростков в возрасте от 16 до 17 лет обвиняют в диверсиях на объектах связи. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СК в понедельник, 26 января.

В ведомстве считают, что в декабре 2024-го молодые люди по договорённости поджигали базовые станции мобильных операторов и кабельную линию. Это происходило в Калининграде, рядом с посёлком Митино под Гурьевском и в Нивенском Багратионовского района. Действия квалифицировали по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, задания тинейджеры получали через мессенджер: им присылали адреса объектов, инструкции и обещали деньги. Результат своей деятельности несовершеннолетние снимали на камеры мобильных телефонов.

Преступления выявили сотрудники УФСБ и полиции. Во время расследования двое из обвиняемых частично возместили причинённый ущерб. У одного из подростков, 17-летнего калининградца, в деле есть ещё один эпизод. Его также обвиняют по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Как отмечают в СК, в ноябре 2024 года юноша вместе с неизвестными убедил жительницу областного центра, что с её счёта якобы пытаются украсть деньги. В итоге женщина перевела 135 тысяч рублей.

Все трое сейчас находятся под стражей. Следователи собрали доказательства и передали материалы в суд. В СК также напомнили, что за подобные преступления предусмотрено суровое наказание — вплоть до 20 лет лишения свободы.