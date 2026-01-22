В лицее Нижнекамска 13-летний ученик напал с ножом на сотрудницу

ВКонтакте

В одном из лицеев Нижнекамска подросток напал на сотрудницу образовательного учреждения и нанёс ей резаные раны. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Татарстан в четверг, 22 января.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 8:56. На место ЧП выехали сотрудники силовых и экстренных служб. Нападавшего задержали росгвардейцы, им оказался 13-летний ученик этого же лицея. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются понять мотивы действий тинейджера.