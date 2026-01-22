В лицее Нижнекамска 13-летний ученик напал с ножом на сотрудницу

В одном из лицеев Нижнекамска подросток напал на сотрудницу образовательного учреждения и нанёс ей резаные раны. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Татарстан в четверг, 22 января.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 8:56. На место ЧП выехали сотрудники силовых и экстренных служб. Нападавшего задержали росгвардейцы, им оказался 13-летний ученик этого же лицея. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются понять мотивы действий тинейджера.
В декабре вооружённый ножом девятиклассник распылил в одинцовской школе газовый баллончик и ранил нескольких человек. Один из пострадавших — 10-летний мальчик — скончался на месте. Известно, что во время нападения юноша записывал происходящее на видео и рассылал видео в телеграм-каналы и СМИ. После задержания он признал вину, подростка отправили в СИЗО на два месяца.