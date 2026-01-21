Был изрезан ножом: в Светлом при загадочных обстоятельствах погиб 44-летний местный житель

ВКонтакте

В Светлом при загадочных обстоятельствах погиб 44-летний местный житель, его тело было изрезано ножом. Об этом «Клопс» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Трагический случай произошёл 13 января дома у погибшего. В среду, 21 января, редакция получила комментарий следственных органов. По данным источника, мужчина и его гражданская жена поссорились, во время конфликта светловчанин получил смертельные раны. Сожительница позвонила в экстренные службы, когда он умирал, истекая кровью.

Приехавшие на место медики и полицейские нашли на теле лежавшего на полу мужчины три ножевых раны, у него была разбита голова. Поначалу женщина утверждала, что супруг сам порезался, а она пыталась помочь, но случайно толкнула его. Раненый упал и ударился головой о стол. Женщина уверяла, что даже перевязывала умирающему раны.

В СУ СК России по Калининградской области «Клопс» сначала пояснили, что для установления точной причины смерти мужчины была назначена судебно-медицинская экспертиза. Позже в ведомстве сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

«По имеющимся сведениям, эти повреждения мужчине причинила сожительница в ходе конфликта. В числе прочих проверяется версия о необходимой самообороне», — добавили в Следственном комитете.