Приятелей из Калининградской области, которые по тросам доставляли в Литву контрабандный янтарь, отправят в колонию

В Советске вынесли приговор двум жителям региона, которые пытались переправить в Литву крупную партию контрабандного янтаря. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Калининградского областного суда во вторник, 20 января.

В материале говорится, что для транспортировки более 251 кг янтаря мужчины задействовали беспилотник: с его помощью нарушители перекинули через Неман трос, к которому затем закрепили мешки с камнем. Груз собирались перетянуть на литовскую сторону, но попытку контрабанды сорвали пограничники.

Из незаконного оборота изъяли и конфисковали янтарь общей стоимостью более 7,2 млн рублей. Подсудимые полностью признали вину. Действия мужчин квалифицировали по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов»). Суд приговорил каждого из них к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.