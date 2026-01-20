Жгли сигарету и украли цветы: пара зумеров повторила выходки ижевских туристов у Вечного огня на Гвардейском проспекте

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде у мемориала 1 200 гвардейцам молодая пара пыталась прикурить сигарету от Вечного огня и забрала возложенные цветы. Об этом «Клопс» рассказали в региональном управлении Следственного комитета во вторник, 20 января.

В выходке участвовали 25-летний калининградец и его 20-летняя знакомая. По данным следствия, вечером 3 января они, будучи пьяными, пришли к братской могиле воинов, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Там молодые люди пытались прикурить сигарету от Вечного огня, а затем забрали корзину с цветами, стоявшую возле мемориала.

Молодым людям вменяют осквернение воинского захоронения, совершённое группой лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Во время следствия они признали вину, раскаялись и извинились перед жителями региона. Корзину с цветами вернули на мемориал.

В Следственном комитете сообщили, что расследование завершено, собрана необходимая доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.