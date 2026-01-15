Дело о смерти младенцев: главврачу новокузнецкой больницы предъявили обвинение в халатности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Главврачу Новокузнецкой ГКБ №1, в роддоме которой умерли девять младенцев, предъявили обвинение в халатности. Об этом на судебном заседании по избранию ему меры пресечения сообщил представитель следствия, пишет ТАСС в четверг, 15 января.

«15 января 2026 года Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более человек»)», — сообщил представитель следствия.

Главврача также уже отстранили от работы.