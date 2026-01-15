Бывшие домработница и физиотерапевт Хулио Иглесиаса обвинили певца в сексуальном насилии

ВКонтакте

Две женщины обвинили 82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии. Расследование опубликовала газета elDiario.es.

По словам заявительниц, инциденты произошли в 2021 году, когда артисту было 77 лет. Пострадавшие дали показания под псевдонимами Ребекка и Лаура. Одна из них работала горничной, другая — личным физиотерапевтом Иглесиаса. Обе женщины трудились в его особняках на Багамах и в Доминиканской Республике и, как утверждается, были оформлены неофициально.

Первая заявительница рассказала, что певец якобы принуждал её к сексу, применял физическое насилие, бил по лицу и оскорблял. Вторая женщина заявила о нежелательных прикосновениях, уничижительных высказываниях и постоянном психологическом давлении, которое, по её словам, создавало атмосферу преследования.

Сам Хулио Иглесиас публично эти обвинения не комментировал, однако громкие заявления прокомментировала другая бывшая работница певца. Женщина обвинила коллег в фантазёрстве, певца же назвала «скромным, щедрым, настоящим джентльменом».