Прокуратура Южной Кореи требует смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля

Специальная группа прокуроров Южной Кореи потребовала вынести смертный приговор бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю. Основанием для этого стало введение им незаконного военного положения в декабре 2024 года, передаёт республиканское агентство Yonhap во вторник, 13 января.
Требование сторона обвинения озвучила на заключительном слушании в Центральном окружном суде Сеула. Прокуратура назвала экс-главу государства «зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путём захвата контроля над судебной и законодательной властью».
Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёль арестовали в середине января 2025 года. Ему предъявили обвинение в мятеже и превышении полномочий, связанное с незаконным введением военного положения в декабре 2024-го, за которое после он публично извинился. В ноябре прошлого года прокуратура высказала мнение, что чиновник совместно с бывшим министром обороны и экс-руководителем контрразведки пытался спровоцировать конфликт с КНДР.