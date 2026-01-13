15:30

Прокуратура Южной Кореи требует смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля

  1. Происшествия
Автор:

Специальная группа прокуроров Южной Кореи потребовала вынести смертный приговор бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю. Основанием для этого стало введение им незаконного военного положения в декабре 2024 года, передаёт республиканское агентство Yonhap во вторник, 13 января.

Требование сторона обвинения озвучила на заключительном слушании в Центральном окружном суде Сеула. Прокуратура назвала экс-главу государства «зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путём захвата контроля над судебной и законодательной властью».

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёль арестовали в середине января 2025 года. Ему предъявили обвинение в мятеже и превышении полномочий, связанное с незаконным введением военного положения в декабре 2024-го, за которое после он публично извинился. В ноябре прошлого года прокуратура высказала мнение, что чиновник совместно с бывшим министром обороны и экс-руководителем контрразведки пытался спровоцировать конфликт с КНДР.

Тема:
Политический кризис в Южной Корее в 2024 году
Свежие новости по теме
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор по одному из обвинений
16 января 2026
11:21
Прокуратура Южной Кореи требует смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля
13 января 2026
15:30
Экс-президента Южной Кореи обвинили в попытке спровоцировать конфликт с КНДР
10 ноября 2025
11:13
Отстранённого президента Южной Кореи освободили из-под стражи
07 марта 2025
13:12
Президент Южной Кореи извинился перед гражданами за введение военного положение в декабре 2024-го
25 февраля 2025
17:20
Все новости по теме
785
Политика