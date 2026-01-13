Прокуратура Южной Кореи требует смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля

ВКонтакте

Специальная группа прокуроров Южной Кореи потребовала вынести смертный приговор бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю. Основанием для этого стало введение им незаконного военного положения в декабре 2024 года, передаёт республиканское агентство Yonhap во вторник, 13 января.

Требование сторона обвинения озвучила на заключительном слушании в Центральном окружном суде Сеула. Прокуратура назвала экс-главу государства «зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путём захвата контроля над судебной и законодательной властью».