Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор по одному из обвинений

В Южной Корее суд приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы. Об этом пишет Рёнхап.

«Юн Сок Ёль приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту», — говорится в сообщении.

Экс-президент препятствовал задержанию 3 января 2025 года. Следователи сдались после более пяти часов противостояния с охраной Юн Сок Ёля. Политика арестовали лишь 15 января. Прокуратура требовала для него десять лет тюрьмы.

Юн Сок Ёлю может грозить смертная казнь из-за введения военного положения в декабре 2024-го. Политика обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва конституции. Приговор по делу могут вынести в начале февраля.

Специальная группа прокуроров Южной Кореи потребовала вынести смертный приговор бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю. Основанием для этого стало введение им незаконного военного положения в декабре 2024 года.

Тема:
Политический кризис в Южной Корее в 2024 году
