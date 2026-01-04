В России мошенники предлагают гражданам невыкупленные новогодние подарки

ВКонтакте

В России в новогодние праздники злоумышленники освоили новый мошенничества. От лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие покупатели. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает РИА Новости.

«Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая активизировалась в течение новогодних праздников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками крупных розничных сетей, предлагают гражданам выкупить по сниженной стоимости «новогодние подарки», которые якобы не были забраны предыдущими покупателями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди предложенных вариантов — различная бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары. Цель звонка — под предлогом предварительного бронирования заказа получить код для списания средств с банковской карты жертвы.