10:45

В России мошенники предлагают гражданам невыкупленные новогодние подарки

  1. Происшествия
Автор:
В России мошенники предлагают гражданам невыкупленные новогодние подарки - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России в новогодние праздники злоумышленники освоили новый мошенничества. От лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие покупатели. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает РИА Новости.

«Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая активизировалась в течение новогодних праздников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками крупных розничных сетей, предлагают гражданам выкупить по сниженной стоимости «новогодние подарки», которые якобы не были забраны предыдущими покупателями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди предложенных вариантов — различная бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары. Цель звонка — под предлогом предварительного бронирования заказа получить код для списания средств с банковской карты жертвы.

Жители Калининградской области за сутки перевели мошенникам 5,9 млн рублей.

2 133
Криминал
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать