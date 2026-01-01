В России зафиксирован рекордный ущерб от экономических преступлений

Ущерб от преступлений экономической направленности в РФ за 11 месяцев 2025 года составил более 316 млрд рублей. Это является максимумом за последние годы, сообщает в четверг, 1 января, ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
«По сравнению с январем — ноябрем 2024 года на 1,1% увеличилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 101,6 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 316,1 млрд рублей», — отмечается в публикации.
Московский районный суд Калининграда признал законным приговор в отношении бывшего генерального директора АО «Калининградский морской торговый порт» Владимира Лавренчука.