В Швейцарии при пожаре на горнолыжном курорте погибли более 40 человек (видео)

В Швейцарии из-за пожара на горнолыжном курорте погибло свыше 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился в ночь на 1 января в одном из баров горнолыжного курорта Кран-Монтана. По данным местных пожарных, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.

В полиции сообщили, что число жертв исчисляется десятками человек. Установить личности погибших сложно из-за сильных ожогов.

Более ста человек получили тяжёлые травмы. Пострадавших доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.

Посольство России в Швейцарии пока не имеет данных о погибших или пострадавших в ЧП россиянах, говорится в сообщении.