В России из-за сильного снегопада 55 поездов отстают от графика, в том числе более чем на восемь часов

В Краснодарском крае из-за аномальных снегопадов 55 поездов отстают от графика прибытия. В том числе 17 составов задерживаются более чем на восемь часов. Об этом в среду, 31 декабря, сообщает РИА Новости.

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.

«Там, где задержка более восьми часов — таких поездов 17 штук — на станциях организовано питание», — сообщил собеседник агентства.

