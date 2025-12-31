В посёлке под Черняховском на пожаре погибла женщина (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в посёлке под Черняховском на пожаре погибла женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 30 декабря, в посёлке Жаворонково. На ул. Первомайской загорелся одноэтажный дом на две семьи. В результате пожара обрушилась кровля на площади 200 кв. метров.

«Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали возгорание. На месте происшествия была обнаружена женщина без признаков жизни. Причину пожара установят сотрудники органов дознания», — говорится в сообщении.

В ликвидации огня были задействованы 12 человек личного состава и три единицы техники МЧС России.