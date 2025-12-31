Пилили под наркозом: в Калининграде спасатели освободили палец мужчины от железных колец (видео)

ВКонтакте

В Калининграде спасатели освободили мужчине палец от железных колец, врастающих в плоть. Об этом «Клопс» сообщили в ГО и ЧС Калининграда.

Поздно вечером 29 декабря спасателей вызвали медики ЦГКБ на Летней, чтобы помочь пациенту. Мужчина надел на палец сразу несколько железных колец и металлический болт, которые не смог снять. Из-за этого палец болел и отёк, нарушилось кровообращение.

Врачи не смогли справиться самостоятельно и пригласили специалистов. Под общим наркозом ему спилили кольца турбинкой и освободили конечность.