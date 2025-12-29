Личность мужчины, тело которого прохожие обнаружили в Преголе в Калининграде, установлена

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде следователи установили личность мужчины, тело которого обнаружили в Преголе. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР в понедельник, 29 декабря.

78-летний пенсионер жил на Батальной. Его тело извлекли из реки водолазы МЧС. Что именно с ним произошло и был ли это несчастный случай, установят следователи. Известно, что пожилой человек тяжело болел.

«По факту смерти 78-летнего калининградца следственным управлением проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.