18:20

Личность мужчины, тело которого прохожие обнаружили в Преголе в Калининграде, установлена

  1. Происшествия
Автор:

В Калининграде следователи установили личность мужчины, тело которого обнаружили в Преголе. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР в понедельник, 29 декабря. 

78-летний пенсионер жил на Батальной. Его тело извлекли из реки водолазы МЧС. Что именно с ним произошло и был ли это несчастный случай, установят следователи. Известно, что пожилой человек тяжело болел. 

«По факту смерти 78-летнего калининградца следственным управлением проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве. 

В понедельник, 29 декабря, около 9:00 в районе Музея изобразительных искусств очевидцы заметили в Преголе мёртвого мужчину и позвонили в экстренные службы. 

12 812
Происшествия
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать