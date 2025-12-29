С МУП в Балтийске требуют миллион рублей компенсации в пользу слесаря, отравившегося канализационными газами

ВКонтакте

В Балтийске с МУП требуют миллион рублей компенсации в пользу слесаря, пострадавшего на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в понедельник, 29 декабря.

«В июле 2025 года слесарь МУП «Балтвода» при выполнении работ в канализационном коллекторе в поселке Дивное Балтийского городского округа в отсутствие средств защиты органов дыхания отравился канализационными газами. В результате происшествия работнику причинён тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. Заявление находится на рассмотрении. Продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).