С МУП в Балтийске требуют миллион рублей компенсации в пользу слесаря, отравившегося канализационными газами

В Балтийске с МУП требуют миллион рублей компенсации в пользу слесаря, пострадавшего на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в понедельник, 29 декабря.

«В июле 2025 года слесарь МУП «Балтвода» при выполнении работ в канализационном коллекторе в поселке Дивное Балтийского городского округа в отсутствие средств защиты органов дыхания отравился канализационными газами. В результате происшествия работнику причинён тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. Заявление находится на рассмотрении. Продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

По версии следствия, днём 15 июля рабочие МУП «Балтвода» прочищали канализационный колодец в Дивном. Трое из них отравились газами. 56-летний и 52-летний мужчины скончались на месте происшествия, а их 67-летнего коллегу госпитализировали. После гибели рабочих коммунальной службы возбудили уголовное дело.

ЧП под Балтийском, где погибли рабочие коммунальной службы
