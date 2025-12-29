Бывшего президента Киргизии, которого на десятилетие отправили за решётку, лишили всех госнаград

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В августе 2019-го его задержали после штурма резиденции в селе Кой-Тош и обвинили в убийстве. Летом 2020-го его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, но в ноябре Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. В июне 2025 года Атамбаева приговорили к 11,5 года лишения свободы за махинации с земельными участками, коррупцию и организацию массовых беспорядков. С 2023 года экс-политик проживает за границей.