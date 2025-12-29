В Гурьевском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной груди

ВКонтакте

В Гурьевском районе 71-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошёл ночью 29 декабря в частном доме, где пенсионер жил с супругой. Около пяти утра женщина проснулась, услышав хлопок и звук падающего тела. Она нашла тело мужа в коридоре около лестницы, ведущей на второй этаж.

Жена погибшего сообщила о случившемся родственникам, дочь вызвала скорую. Медики констатировали смерть пенсионера — у него была огнестрельная рана груди, рядом лежало ружьё. Известно, что мужчина недавно перенёс операцию.

Редакция обратилась за комментариями в региональный СКР.