В Гурьевском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельной раной груди

В Гурьевском районе 71-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона. 

Несчастный случай произошёл ночью 29 декабря в частном доме, где пенсионер жил с супругой. Около пяти утра женщина проснулась, услышав хлопок и звук падающего тела. Она нашла тело мужа в коридоре около лестницы, ведущей на второй этаж. 

Жена погибшего сообщила о случившемся родственникам, дочь вызвала скорую. Медики констатировали смерть пенсионера — у него была огнестрельная рана груди, рядом лежало ружьё. Известно, что мужчина недавно перенёс операцию. 

Редакция обратилась за комментариями в региональный СКР. 

