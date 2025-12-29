В Калининграде 76-летняя женщина погибла, упав с лестницы вместе с инвалидной коляской

ВКонтакте

В Калининграде погибла 76-летняя женщина, которая упала с лестницы вместе с инвалидной коляской. Об этом «Клопс» сообщили источники.

Трагедия произошла в воскресенье, 28 декабря, в Центральном районе. Пенсионерка, жившая в пятиэтажке, не так давно перенесла инсульт. Чтобы женщине было удобнее выходить на улицу, близкие купили ей инвалидную коляску со специальным механизмом, предназначенным для спуска и подъёма по лестнице.

В тот день около 17 часов дочь спускала маму-инвалида по ступеням, но что-то пошло не так, и немощная женщина вместе с устройством рухнула в пролёт между четвёртым и третьим этажом. Соседи пытались помочь, они вызвали скорую. Однако несчастная разбила голову и скончалась до приезда медиков.

Редакция обратилась за комментариями в региональный СКР.