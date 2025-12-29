В Калининграде около музея изобразительных искусств из Преголи достали тело мужчины

ВКонтакте

В Калининграде из Преголи вытащили тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщили свидетели, а также источники в экстренных службах региона.

Мёртвого человека в воде заметили с берега утром в понедельник, 29 декабря. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину вытащили на берег, медикам оставалось констатировать смерть.

«На вид погибшему лет 60-70, в верхней одежде. Говорили, что вроде умер совсем недавно, может, даже утром или ночью. На место приехала полиция», — сообщил один из очевидцев.

Редакция обратилась в региональный СКР с просьбой прокомментировать ситуацию.