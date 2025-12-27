«Повалил сильный дым»: в Калининграде на Советском проспекте КамАЗ столкнулся с внедорожником Lexus (видео)

В Калининграде на Советском проспекте произошло столкновение КамАЗа и внедорожника Lexus. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Происшествие случилось около пятого форта ориентировочно в 12:40. На месте ДТП возникло сильное задымление.
«Повалил сильный дым, но что стало его причиной, непонятно», — отметил собеседник «Клопс».
Другие очевидцы ДТП сообщили, что у грузовика возникли проблемы с двигателем. Внедорожник попытался в дыму объехать КамАЗ, но правой стороной задел стоящую машину.
Обстоятельства инцидента выясняются. О пострадавших не сообщается.
