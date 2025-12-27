12:48

В Калининграде на проспекте Победы сбили женщину на пешеходном переходе

  1. Происшествия
Автор:
В Калининграде на проспекте Победы сбили женщину на пешеходном переходе - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде на проспекте Победы сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в субботу, 27 декабря, в 06:40 около дома №70. «В результате ДТП пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

На перекрёстке Гвардейского проспекта и Театральной в Калининграде троллейбус переехал женщину, которая шла на зелёный сигнал светофора.

3 570
ДТП
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать