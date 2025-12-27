В Калининграде на проспекте Победы сбили женщину на пешеходном переходе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на проспекте Победы сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в субботу, 27 декабря, в 06:40 около дома №70. «В результате ДТП пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.