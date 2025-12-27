12:31

В Калининграде на Печатной сгорел склад с продуктами питания (фото, видео)

Фото: ГУ МЧС по Калининградской области
Фото: ГУ МЧС по Калининградской области

В Калининграде сотрудники МЧС России потушили крупный пожар. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент возник на улице Печатной. Здесь сгорел склад с продуктами питания на площади 1 400 квадратных метров. 

Пожарные эвакуировали из горящего помещения три газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва, и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 42 человека личного состава и 14 единиц спецтехники.

Пожар на ул. Печатной. Видео: ГУ МЧС по Калининградской области

