В Калининграде на Молочинского задавили электросамокатчика

В Калининграде на Молочинского задавили электросамокатчика - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде на дороге сбили молодого человека на арендном электросамокате. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в пятницу, 26 декабря, в 18:00 в районе дома 45-49 по ул. Молочинского. 41-летний водитель на автомобиле Citroën ехал от Леонова до Комсомольской и совершил наезд на 21-летнего электросамокатчика. Как отметили в Госавтоинспекции, он «двигался по проезжей части при наличии тротуара в попутном направлении».

В результате водитель электросамоката получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

