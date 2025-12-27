В Калининграде на Молочинского задавили электросамокатчика

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на дороге сбили молодого человека на арендном электросамокате. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в пятницу, 26 декабря, в 18:00 в районе дома 45-49 по ул. Молочинского. 41-летний водитель на автомобиле Citroën ехал от Леонова до Комсомольской и совершил наезд на 21-летнего электросамокатчика. Как отметили в Госавтоинспекции, он «двигался по проезжей части при наличии тротуара в попутном направлении».

В результате водитель электросамоката получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.