В Калининграде из здания социального фонда на 9 Апреля эвакуировали сотрудников и посетителей (фото, видео) (обновлено)

В Калининграде из здания социального фонда на улице 9 Апреля эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в пятницу, 26 декабря.
Как сообщила свидетельница, полицейские прибыли около полудня. Женщина видела, как на место приехали три машины экстренных служб, неподалёку от входа стояли люди.
«Толпу попросили отойти дальше, никого внутрь не впускали. На улице я слышала, как говорили сотрудники, мол, в здание зашёл неизвестный мужчина, оставил детский рюкзак и ушёл. После этого вызвали экстренные службы. Полицейские с собаками вошли внутрь и что-то искали на первом этаже», — сообщила свидетельница, добавив, что она не стала дожидаться открытия учреждения и ушла примерно через 40 минут.
Редакция обратилась за комментариями в УМВД России по Калининградской области и пресс-службу регионального социального фонда. Информацию не подтвердили и не опровергли, никаких подробностей «Клопс» не сообщили.
По данным источника в экстренных службах региона, ситуация находится под контролем, здание проверяют специалисты.
Обновлено в 15:49
В региональном УМВД пояснили, что в полицию поступило сообщение о подозрительном рюкзаке, оставленном в холле учреждения на ул. 9 Апреля. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи и взрывотехники. Из здания были эвакуированы все граждане, территорию оцепили. При обследовании рюкзака предметов, представляющих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.