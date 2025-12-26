В Калининграде из здания социального фонда на 9 Апреля эвакуировали сотрудников и посетителей (фото, видео) (обновлено)

ВКонтакте

В Калининграде из здания социального фонда на улице 9 Апреля эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в пятницу, 26 декабря.

Как сообщила свидетельница, полицейские прибыли около полудня. Женщина видела, как на место приехали три машины экстренных служб, неподалёку от входа стояли люди.

«Толпу попросили отойти дальше, никого внутрь не впускали. На улице я слышала, как говорили сотрудники, мол, в здание зашёл неизвестный мужчина, оставил детский рюкзак и ушёл. После этого вызвали экстренные службы. Полицейские с собаками вошли внутрь и что-то искали на первом этаже», — сообщила свидетельница, добавив, что она не стала дожидаться открытия учреждения и ушла примерно через 40 минут.