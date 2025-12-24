Душил и не выпускал с парковки: пьяный калининградец напал на 20-летнюю сотрудницу банка, которая привезла ему карту

ВКонтакте

В Калининграде пьяный мужчина напал на сотрудницу одного из крупных банков, которая привезла ему карту. Об этом «Клопс» сообщили источники, информацию прокомментировали в УМВД по Калининградской области.

20-летняя девушка — выездной сотрудник, она оформляет и доставляет клиентам дебетовые карты. 22 декабря около 17:00 она привезла банковскую карту клиенту на улицу Лилии Иванихиной. Мужчина вышел на улицу к машине девушки. Когда та передала ему конверт, заказчик стал выяснять информацию о каком-то другом банковском продукте. Сотрудница кредитного учреждения затруднилась ответить, так как не обладала соответствующей информацией. Тогда клиент разозлился и набросился на беззащитную девушку прямо на парковке — ударил, принялся душить и не давал уехать. В панике она позвонила коллегам, те вызвали на место экстренные службы.

Полицейские задержали агрессора. Потерпевшую осмотрели медики скорой помощи и отвезли в областную клиническую больницу с травмой шеи и черепно-мозговой травмой. На шее у неё остались следы от удушья, молодая калининградка жаловалась на головную боль и головокружение.

В среду, 24 декабря, девушка должна пройти судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемый находится в спецприёмнике для содержания задержанных лиц до полного вытрезвления. Сегодня мужчину должны допросить.

«В настоящее время по данному факту нападения на сотрудницу банка полицейские проводят проверку. После установления степени тяжести вреда здоровью, причинённого заявительнице, правоохранительные органы примут законное процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в УМВД по Калининградской области.