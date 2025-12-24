На юго-востоке Москвы прогремел взрыв, погибли три человека, двое из них — полицейские

ВКонтакте

На юго-востоке Москвы прогремел взрыв, унесший жизни трёх человек, два из которых — сотрудники ДПС. Об этом пишут «Известия».

ЧП произошло в ночь на среду, 24 декабря, на ул. Елецкой. По данным пресс-службы СК по Москве, сотрудники ДПС заметили рядом с патрульной машиной подозрительного человека. Когда они подошли ближе, тот привёл в действие взрывное устройство.

«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — рассказали в ведомстве.

От взрыва по дороге разлетелись осколки. Место оцепили, приехали машины скорой помощи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»). Ведутся следственные и разыскные действия. Готовятся материалы для необходимых экспертиз. Расследование находится на контроле столичной прокуратуры.