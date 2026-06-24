Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев (фоторепортаж)
14:50
Авторы: ,
14:50

Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев (фоторепортаж)

  1. Фото
Авторы: ,
Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища в среду, 24 июня, прошёл выпускной. Ребята в белой форме выслушали напутственные речи от руководителей учреждения, а также традиционно станцевали вальс с приглашёнными девушками. За торжественной церемонией понаблюдал фотокорреспондент «Клопс». 

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