Оставаясь на сайте, Вы даете согласие на использование cookies, которые мы используем для Вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.
Вы можете отказаться от их использования, настроив необходимые параметры в своем браузере. Подробнее.
Орфографическая ошибка в тексте
Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.
14:50
Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев (фоторепортаж)
В калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища в среду, 24 июня, прошёл выпускной. Ребята в белой форме выслушали напутственные речи от руководителей учреждения, а также традиционно станцевали вальс с приглашёнными девушками. За торжественной церемонией понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».