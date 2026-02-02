07:13

Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде

  1. Фото
Автор:
Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Калининграде отметили День зимних видов спорта. Фотограф «Клопс» Александр Подгорчук пробежался на своих двоих по парку Макса Ашманна и поймал тех, кто передвигался на скользящих видах транспорта в -18.

Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Холодные игры: как прошёл День зимних видов спорта в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Все желающие могли попробовать себя  в диско-гольфе, волейболе на снегу, снежном регби, сделать зарядку, покататься на коньках и пробежаться на лыжах, посмотреть гонки на нартах, а также узнать, что такое, зимний триатлон.

У лыжников первым к финишу дистанции в 3 км долетел 69-летний Юрий Петров. Который сейчас готовится к турниру «Лыжня России».

2 532
Спорт