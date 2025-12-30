В Калининградской области запустили украшенный «Новогодний экспресс» с Дедом Морозом и Снегурочкой

ВКонтакте

Между Калининградом, Светлогорском и Зеленоградском на праздники запустили «Новогодний экспресс» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Украшенный состав и выступления аниматоров заснял фотокорреспондент «Клопс».

Тематическая «Ласточка» с мишурой и гирляндами будет следовать по маршруту 28-31 декабря и со 2 по 5 января. Аниматоры в костюмах сказочных волшебников уже встречают пассажиров на Южном вокзале и развлекают детей в пути.

Время отправления с Южного вокзала — 10:15, прибытия на станцию Зеленоградск-Новый — в 11:02. В 11:29 электропоезд следует в Светлогорск, а обратно в Зеленоградск — в 12:24. В Калининград поезд едет в 13:16.