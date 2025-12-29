«Клопс» собрал самые красивые снимки грациозных и милых лошадей, которые станут символом 2026-го (фоторепортаж)

ВКонтакте

Грядущий 2026 год, согласно китайскому календарю, пройдёт под знаком красной огненной лошади. В преддверии праздника фотокорреспондент «Клопс» сделал несколько снимков энергичных, грациозных и милых животных.

Лошадь в китайской астрологии олицетворяет свободу, независимость, выносливость и целеустремлённость. Она не терпит ограничений, любит путешествовать, исследовать и брать от жизни всё. В сочетании с огненной стихией образ лошади дополняется страстью, интенсивностью и трансформацией. Красный цвет означает удачу, счастье, процветание, защиту от злых сил.

Пылающий скакун также ассоциируется с оптимизмом, перспективами, риском и новыми стартами. Он покровительствует тем, кто готов действовать смело, не боится перемен и умеет ловить момент.