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В США скончался сенатор Линдси Грэм. Об этом пишет The Washington Post.

Республиканцу был 71 год. Причиной его смерти вечером 11 июля стала «внезапная и кратковременная болезнь». Республиканец был одним из главных союзников президента Дональда Трампа, выступал за жёсткую внешнюю политику, активное присутствие США на мировой арене и усиление вооружённых сил.

Грэм придерживался радикальных взглядов во внешней политике, выступал за вторжение в Ирак и необходимость военных действий в Иране.

Кроме того, он прославился резкими высказываниями о политике РФ, в частности, инициировал законопроекты о жёстких антироссийских санкциях. 10 июля политик встречался с Владимиром Зеленским. Они обсудили переговоры о завершении СВО, усиление ограничений против России и её союзников.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил Линдси в перечень экстремистов и террористов.