Скончался бывший министр обороны России Сергей Иванов

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На 74‑м году жизни скончался бывший министр обороны России и почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ в своём телеграм‑канале в пятницу, 26 июня.

«Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — говорится в публикации.

Сергей Иванов руководил Министерством обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007‑го. После ухода с поста был назначен первым заместителем председателя правительства, затем — заместителем председателя. В 2011–2016 годах Иванов возглавлял администрацию президента. С августа 2016-го занимал должность специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, где работал до 4 февраля текущего года. Также входил в состав Совета безопасности. Иванов был давним поклонником баскетбола и стал одним из основателей Единой лиги ВТБ. С 2014 года занимал пост её почётного президента.