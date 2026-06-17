Умерла актриса, сыгравшая девочку из колодца в культовом хорроре «Звонок»

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Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая утопленницу в фильме «Звонок»18+, умерла в возрасте 35 лет. Об этом рассказал бойфренд артистки Рой Эрнандес, передаёт StarHit в среду, 17 июня.

По данным издания, причиной смерти стали менингит и сепсис. В начале июня Чейз госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса в состоянии истощения.

Актёрскую карьеру Чейз начала ещё ребёнком. В восемь лет она появилась в сериале «Сабрина — маленькая ведьма»12+, позже снималась в «Зачарованных»18+ и «Скорой помощи»16+, а также озвучила главную героиню мультфильма «Лило и Стич»6+.

Самой узнаваемой её ролью стала Самара из хоррора «Звонок» — девочка, связанная с проклятой видеокассетой и колодцем. Героиня Чейз стала одним из самых известных образов в жанре ужасов начала нулевых.

В последние годы имя актрисы чаще появлялось не в связи с кино. В 2017-м у неё начались проблемы с законом: Чейз задерживали за вождение украденного автомобиля, позже — по делу о хранении наркотиков. После этого она перестала сниматься, забросила соцсети и почти не появлялась на публике.