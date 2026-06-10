Ушла из жизни Людмила Чурсина: народной артистке СССР было 84 года

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85‑м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где актриса служила многие годы.

«Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — рассказали в учреждении.

Как сообщили в Театре Российской армии, причиной смерти стала длительная болезнь.

Людмила Чурсина — одна из самых ярких актрис отечественного кино и театра, народная артистка СССР, лауреат многочисленных премий. Она сыграла десятки ролей, в том числе в фильмах «Доходное место», «Угрюм‑река», «Председатель» и других.