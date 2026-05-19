Заместитель главы Светлого, курировавший спорт, трагически погиб на отдыхе

Заместитель главы администрации Светлого по социальным вопросам, начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры Иван Косенко трагически погиб на отдыхе. Несчастный случай произошёл в понедельник, 18 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

«Он стал олицетворением Светловского округа — и сам капитан районной сборной по футболу, и один из лучших атлетов, и успешный функционер, и мощнейший мотиватор, и просто яркий Человек слова, дела, отношения. Жизнерадостный, энергичный, целеустремлённый, надёжный и настоящий», — говорится в некрологе.

Ивану Косенко было всего 33 года, он курировал многие спортивные мероприятия в районе и области, занимался подготовкой физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» к проведению Российско-Китайских игр.