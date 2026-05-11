Умер Майкл Пеннингтон, сыгравший офицера в «Звёздных войнах»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Британский актёр Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме «Возвращение джедая»12+ из кинофраншизы «Звёздные войны»12+, умер в возрасте 82 лет. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет РИА Новости в понедельник, 11 мая.

В шестом эпизоде «Звёздных войн» актёр сыграл офицера моффа Тиаана Джерджеррода. Среди других его работ — роль Лаэрта в «Гамлете»0+ Тони Ричардсона, «Возвращение Шерлока Холмса»12+ и фильм «Железная леди»12+. Многие годы Пеннингтон сотрудничал с Королевской шекспировской компанией и выходил на сцену в постановках по произведениям знаменитого английского поэта и драматурга.

Кроме театра и кино, Пеннингтон занимался литературой: актёр написал несколько книг, одна из которых посвящена его работе над постановками по Чехову и Достоевскому.