Умерла актриса Натали Бай, сыгравшая в фильме с Ди Каприо

Французская актриса Натали Бай скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на семью артистки.

По данным издания, Бай умерла вечером 17 апреля в своём доме в Париже. Причиной смерти стала деменция с тельцами Леви. Известно, что в последние месяцы она тяжело болела.

Натали Бай была одной из самых известных актрис французского кино и лауреатом четырёх премий «Сезар». В том числе она дважды получала награду за лучшую женскую роль — в 1983 и 2006 годах. За свою карьеру артистка работала с такими режиссёрами, как Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Стивен Спилберг. Широкой аудитории она также известна по роли в фильме «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо.

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразили представители французских властей. Президент Эммануэль Макрон отметил, что её талант и личность оставили заметный след в истории национального кинематографа.