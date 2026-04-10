9 апреля умер ветеран ВОВ Курмат Рахимов, участвовавший в штурме Кёнигсберга

В Казахстане в четверг, 9 апреля, умер ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов, участвовавший в штурме Кёнигсберга. О его смерти сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области, где он проживал, пишет ТАСС.

Курмат Рахимов ушёл из жизни в возрасте 101 года. Власти региона выразили соболезнования его родным и близким, отметив, что вместе с ветераном уходит поколение победителей, на котором держалась история страны.

Рахимов родился в ауле на востоке Казахстана и в 1942 году отправился на фронт. Он участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Литвы. Во время сражений в Литве служил разведчиком и, по данным «Казинформа», взял в плен начальника штаба противника. Позже фронтовик принимал участие в штурме Кёнигсберга. Победу он встретил в Инстербурге — сейчас это Черняховск в Калининградской области. Ветеран был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За отвагу» и «За победу над Германией». Военную службу он завершил в 1965 году, после чего работал в милиции в Казахской ССР. В 2024 году в Усть-Каменогорске на фасаде дома появился мурал с портретом ветерана.