В ДТП погибли актриса сериалов «Склифосовский» и «СашаТаня» Екатерина Ведунова и её дочь

Российская актриса театра и кино 45-летняя Екатерина Ведунова погибла в автокатастрофе. Вместе с ней в ДТП скончалась её 15-летняя дочь Элина Найт. Об этом сообщила актриса Марианна Прядко-Белоусова. На неё ссылается РИА Новости в субботу, 7 марта.

«Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», — написала Прядко-Белоусова.

Она отметила, что Ведунова была добрым и отзывчивым человеком, который всегда поддерживал окружающих.

«Весёлая всегда-всегда, хохотушка, друг… Наша. Абсолютно все, кто знали её, искренне её любили. И она так любила всех, и так любила жизнь, а у Элиши только всё начиналось», — добавила актриса.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова, после чего служила в Балаковском драматическом театре. Позднее актриса работала в Московском современном художественном театре. Зрителям она также известна по ролям в популярных сериалах, среди которых «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Великолепная пятёрка», «Чернобыль» и другие.