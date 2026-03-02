Его называл «уральским солнцем современной драматургии», скончался режиссёр Николай Коляда

В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался драматург и режиссёр Николай Коляда. Об этом в своём телеграм-канале сообщили глава Свердловской области Денис Паслер в понедельник, 2 марта.

«Человек, которого называют «уральским солнцем современной драматургии», таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — написал губернатор.

Творческая деятельность одного из самых известных современных театральных драматургов России связана с Екатеринбургом. Хотя пьесы Коляды ставили не только отечественные, но и многие зарубежные театры от Нью-Йорка до Сиднея. В 2001 году создал собственный театр.

По сообщениям СМИ, 25 февраля артиста доставили в одну из больниц Екатеринбурга и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.